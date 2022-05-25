Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı - Haberler

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Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı.

Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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