Van'da bayramın ilk günü helikopterli trafik denetimi Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için hem karadan hem de havadan denetim yapılıyor.

Van'da bayramın ilk günü helikopterli trafik denetimi

VAN - Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için hem karadan hem de havadan denetim yapılıyor.

Van'da Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi bayramın ilk gününde de tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için helikopter destekli denetim yapıldı. Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da bayram tatili süresince ülke genelinde yapılan denetimlerle kazaların azaltılması hedefleniyor.

Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait helikopterle ana yollarda yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler, kontrol noktasındaki Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildiriliyor. Kontrol noktasındaki polisler ise durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Helikopter desteğiyle hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetim yapıldı.