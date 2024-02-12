Van'da aranan 19 kişi tutuklandı
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 19 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda tabanca, bıçak, altın ve kaçak sigara gibi suç unsurları ele geçirildi.
Van'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık sonucu olduğu tespit edilen 8 adet altın bilezik, 1 altın kolye, 425 parça muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 467 paket kaçak sigara, 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. 5326 sayılı Kanun'a muhalefetten 4 şahsa 25 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 91 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN