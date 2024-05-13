Van'da 90 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 90 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 6- 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra ettiği belirtildi. Bin 861 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "274 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 13 bin 746 araç kontrol edildi, 484 sürücü ve araca 932 bin 286 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi, 90 araç trafikten men edildi. 117 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 193 bin 796 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi" denildi. - VAN