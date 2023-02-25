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Uyuşturucu tacirleri 'Jack'in hassas burnundan kaçamadı: 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu tacirleri 'Jack'in hassas burnundan kaçamadı: 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda kapı aralarına zulalanmış 8,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda kapı aralarına zulalanmış 8,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda, bir araçta narkotik arama köpeği Jack ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın kapı aralarına zulalanmış 8,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, operasyonla ilgili olarak, "İlimize uyuşturucu sokmaya çalışan zehir taciri yakalandı. Araba içerisinde zulalanmış 8.5 kilo metamfetamin polis köpeği Jack tarafından bulundu. Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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