Ünye'de Eski Eşini Silahla Vuran Şahıs Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski eşini silahla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ekim Cumartesi günü Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Bursa'ya gitmek için market içerisinde alışveriş yapan 29 yaşındaki Yasemin Orhan, eski eşi Volkan B. (29) tarafından silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve omuz kısmından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşini vurduktan sonra kaçan ve aranan Volkan B., Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan eski koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ORDU