Üye Girişi
Haberler

Ünye'de buzlanma nedeniyle tır kaza yaptı, yol 2 saat kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, sahil yolunu 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Kazada yaralanan olmazken, trafik ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a gitmekte olan Yunus Sakarya idaresindeki 34 DN 5604 plakalı tır, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere, ardından kent güvenliği kamera sistemi direğine çarparak durabildi. Tır sürücüsünün yara almadığı kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiği diğer şeritten vererek yol güvenliğini sağladı. Yaşanan kazanın ardından Ordu istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı trafik ekipleri bir yandan sürücüleri uyarırken, diğer taraftan yolun açılması için seferber oldu. Ekiplerin olay yerine çağırdıkları çekici yardımıyla tırın dorsesi yol kenarına alınırken, Karayolları 7'inci Bölge Müdürlüğü Ünye Bakımevi görevlileri ise sahil yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Ordu Ünye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title