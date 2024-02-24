Ümraniye'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çıktı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Olay Ümraniye'de Çevre Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 07 ATJ 071 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki bariyere vurdu, ardından bariyerin üzerine çıktı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri akan trafiği kontrollü bir şekilde ilerletti.