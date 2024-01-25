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Uludağ'da Tofaş otomobil ile drift atan sürücü kamerada

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Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da yolun karlı ve buzlu olmasını fırsat bilen Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken o anlar bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uludağ'da Tofaş otomobil ile drift atan sürücü kamerada

BURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da yolun karlı ve buzlu olmasını fırsat bilen Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken o anlar bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ'da Tofaş marka Şahin Model otomobil sürücüsü zirveye çıkarken buzlu zeminde drift attı. Bir süre drift atan sürücü daha sonra gözden kaybolurken o anlar bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uludağ Tofaş Turizm 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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