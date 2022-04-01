Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devan eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınak içerisinde; 2 adet uyku tulumu, 3 adet küçük tüp, 1 adet soba, 4 adet büyük pil, 4 adet Kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ