Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler

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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devan eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devan eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınak içerisinde; 2 adet uyku tulumu, 3 adet küçük tüp, 1 adet soba, 4 adet büyük pil, 4 adet Kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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