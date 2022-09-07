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Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

3. Sayfa Haberleri

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla yaraladı.

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi baba ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 plakalı otomobil ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Ç., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İbrahim Yetkin - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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