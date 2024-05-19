Tosya'da kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FK 0522 plakalı eşya yüklü kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU