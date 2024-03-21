Tokat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Sivas'ta Defnedilecek

Tokat'ta kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Harun Arslanbüken'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli Harun Arslanbüken, dün evinde rahatsızlandıktan sonra Tokat Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Arslanbüken, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslanbüken için Tokat Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine, polis memurunun ailesi ve yakınları, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri ile emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

Vali Hatipoğlu, tören öncesi hayatını kaybeden Arslanbüken'in ailesine taziyede bulundu.

Arslanbüken'in naaşı, dua edildikten sonra tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas'a gönderildi. - TOKAT