Terör örgütüne ağır darbe: &quot;Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütüne ağır darbe: "Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Terör örgütüne ağır darbe: 'Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon neticesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının yer aldığı timlerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu çerçevesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title