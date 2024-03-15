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Tekirdağ'da yoldan geçen yayaya araç böyle çarptı

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Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaşlı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da yoldan geçen yayaya araç böyle çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaşlı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi girişinde meydana geldi. Mandıracı Caddesi'nde Türbe istikametine seyreden E.G. idaresindeki 59 ADS 877 plakalı araç, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi'ne saparken, yoldan geçen yaya F.A. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Haberler

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