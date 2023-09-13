Tekirdağ'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Operasyonu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yasadışı ekilen 514 kök Hint keneviri ile 900 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçenin Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlendi. Bölgede yapılan aramada 514 kök Hint keneviri ile 900 gram esrar ile kenevirlerin sulaması amacıyla kullanılan 1500 metre uzunluğunda damlama boruları ile çeşitli alet ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G.'nin evinde yapılan aramada da 4 gram kenevir tohumu bulundu. Kenevirler imha edilirken, İ.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)