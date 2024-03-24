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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ile geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik araştırmalar sürüyor. Ekiplerce Ergene Ulaş Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça mahallesinde S.B., A.V. ve F.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 4 gram bonzai, ele geçirildi.

Hayrabolu Karabürçek Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 15.97 gram bonzai ele geçirildi.

Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi'nde *T.K. ve A.B.* isimli şahısların üst aramasında, 10 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 5 gram esrar, 1 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 51 adet mermi, 1 adet esrar öğütücü, 2X2 metre ebatında iklimlendirme çadırı, 2 adet lED aydınlatma, 2 adet vantilatör, 1 adet hava nemlendiricisi, 1 adet termometre, 3 adet varil, 1 adet ampermetre, ele geçirildi.

Toplamda 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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