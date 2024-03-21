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Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Tekirdağ"ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, ormanlık alanda uyuşturucu zulası ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak Necmettin Erbakan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. E.D. isimli şahıs, O.D. isimli şahsa uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı şahsın üzerinde yapılan aramalarda 3,66 gram eroin ele geçirildi. Şahsın ikametinde de arama yapan ekipler, 8,18 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edinildiği değerlendirilen 4 bin 610 lira para ele geçirdi.

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu E.D. isimli şahsın ormanlık alanda kavanoz içerisinde toprağa uyuşturucu gömdüğü belirlendi. Ormanlık alanda arama yapan ekipler 38 adet folyoya sarılı 39,33 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu satıcısı E.D. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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