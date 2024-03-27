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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Ekiplerce bu çerçevede sokak aralarında ve uygulama noktalarında şüpheli şahıslar üzerinde çeşitli aramalar yapıldı. Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durdurulan B.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde ise A.İ. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 6 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muratlı Yeşilsırt Mahallesi'nde ise M.T. isimli şahsın üzerinde, 5 gram esrar, 1 fişek esrar, 4 adet sentetik hap, 5 adet ekstazi hap, 2 kutu uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Ekiplerce farklı adreslerde yapılan aramalarda, 4 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 gram skunk tohumu, 7 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayda G.İ. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İl genelindeki çalışmalarda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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