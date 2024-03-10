Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü ve makaronlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 1 adet basınçlı hava kurutucusu, 3 bin 250 adet boş makaron, 2 bin 700 adet dolu makaron, 1 kilogram tütün, 4 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. Ayrıca 1 şüpheli, 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ