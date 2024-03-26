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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Yenice Mahallesinde F.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar ele geçirildi.

Muratlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde A.E.K isimli şahsın yapılan aramasında, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve içerisinde 9 mm fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde ise L.Ü. ve Ö.Ü. isimli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 21 gram toz esrar, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir öğütme aparatı, 22 adet 9 mm. fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi Çorlu gişeler mevkiinde durdurulan araçta sürücü A. A. isimli şahsın üst aramasında, 1 gram esrar ile esrar sarılı sarılmış vaziyette bir fişek sigara ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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