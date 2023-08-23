Tekirdağ'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta 971 paket kaçak sigara bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 971 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler şüpheli S.Y'nin ev ve iş yerinde de arama yaptı.

Aramalarda 10 bin adet dolum sigara, 27 adet elektronik sigara, 60 paket dolum ve gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli S.Y hakkında adli işlem yapıldı.