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Tekirdağ'da Gizli Bölmede Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada evin gizli bölmesinde iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen kenevir ile karşılaştı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adrese giden ekipler evde gizli bir kapıya rastladı. Gizli kapıyı açan ekiplerce yapılan arama sonucunda iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş 2 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 1 gram esrar tohumu ile biri kuru sıkı olmak üzere 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 51 adet tabanca mermisi, 1 adet esrar öğütücü, 2x2 metre ebatında iklimlendirme çadırı, 2 adet led aydınlatma ışığı, 2 adet vantilatör, 1 adet hava nemlendiricisi, 1 adet termometre, 3 adet varil ve 1 adet ampermetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Kenevir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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