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Tekirdağ'da denize araç düştü ihbarı asılsız çıktı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri seferber etti.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde denize bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

112'ye yapılan ihbar sonucu bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Harekete geçen ekipler geniş çaplı araştırma yaparken, ihbarın yapıldığı alanda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkması üzerine polis ekipleri her ihtimale karşı son biz kez daha bölgede el fenerleri ile arama tarama yaparak bölgeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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