Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı - Haberler

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Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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