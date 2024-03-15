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Tekirdağ'da 10 Şüpheli Uyuşturucudan Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu hap, esrar ve bonzai ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Barbaros Mahallesinde S.U., Y.S., M.A., E.K., Y.E.A. ve R.B.Ö. isimli şahısların bulunduğu evde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde O.M. isimli şahsın aracında 162 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesinde Y.C. isimli şahsın arazisinde gömülü halde 10 adet ayrı ayrı kağıda sarılı satışa hazır halde 12 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde B.K. ve S.Ç.nin bulunduğu araç durdurularak 1 adet tabanca şarjöre takılı 8 adet fişek ve 1 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 10 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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