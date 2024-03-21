Tekirdağ Çorlu'da park halindeki LPG'li araçta yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Küçük Eyüp Sokak Bayol İş Merkezi mevkiinde meydana geldi. Park halinde bulunan D.N.'ye ait 59 AEF 446 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ