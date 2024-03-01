Tekirdağ Çorlu'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 'Zıpkın-2' operasyonunda 5 şüpheli, 7 kaçak göçmen ve 7 yoklama kaçağı olmak üzere 19 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamada 18 araca 150 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çorlu'da 'Zıpkın-2' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde icra edilen uygulamada 1885 şahıs ve 764 araç sorgulandı.

Sorgulamalarda yoklama kaçağı olarak aranan 7 şahıs yakalanarak tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Devam eden uygulamada; hakaret suçundan aranan 1 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs, genel güvenliği tehlikeye sokan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce Afganistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen de yakalanarak Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince uygulamada 18 araca toplam 150 bin 216 TL trafik para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 1 araca da işlem yapılarak yediemin otoparkına teslim edildi. - TEKİRDAĞ