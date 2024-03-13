Tavşanlı'da Pompalı Tüfek Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan uygulamalarda, halkın huzur ve güvenliği için önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve uygulamalarda pompalı tüfekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve Devriye Ekipler Amirliği, sürekli olarak devam eden uygulamalarıyla suç unsurlarına karşı önlem alıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, polis ekipleri tarafından bir otomobilin kaçması üzerine harekete geçildi.

Otomobili durdurmayan ve kaçmaya çalışan şahısların aracı durdurulduktan sonra yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. - KÜTAHYA