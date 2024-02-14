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Tavşanlı'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda bir araçta bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bin 105,45 gram bonzai ele geçirilen araçtaki 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen içerisinde M.K. (25), M.A. (47) ve E.A. (16 ) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Tavşanlı ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.A. ve yaşı küçük E.A. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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