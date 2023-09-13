Tartıştığı kuzenini arabayla çarparak öldürüp 2 kişiyi yaraladı...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi kuzenine araçla çarparak öldürürken, 2 kişiyi de yaraladı.

İddiaya göre Karaçulha Mahallesi'nde Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra Murat Erdoğan olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan işyerine gelen Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile birlikte 2 kişiye kullandığı ticari araçla üzerlerine sürerek çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Bilal Erdoğan'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Fethiye'deki olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde olay yerine gelen Murat Erdoğan'ın aracını bir kadınla diğer iki kişinin üzerine sürerek çarptığı görülüyor.