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Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı olan Cömertler Mahallesinde bir ev tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımla yanmaya başladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı olan Cömertler Mahallesinde bir ev tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımla yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen eve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Uzundere ilçesine Bağlı olan Cömertler Mahallesinde Ayşe Fırıncı isimli kadının evi tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım ile alev aldı. Evin çatısında otların ve odunların bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle çevreyi saran duman bulutu bazı vatandaşları etkilerken yangına ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan evin yandığını gören bazı ev sakinleri ise sinir krizi geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzundere İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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