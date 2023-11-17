Tacikistan uyruklu TIR şoförü ölü bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu bir TIR şoförü, kullandığı aracında ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu Alisher Tuychiev (28), kullandığı TIR'da ölü bulundu.
Olay, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki TIR otoparkında meydana geldi. Tacikistan uyruklu Alisher Tuychiev, 1919D002 plakalı TIR'ını dün akşam saat 20.00 sıralarında otoparka park edip, uykuya daldı. Bugün öğle saatlerinde, TIR'ın parktan çıkış yapmadığını fark eden görevliler, sürücünün hareketsiz yattığını görüp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Alisher Tuychiev'in öldüğünü belirledi. Tuychiev'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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