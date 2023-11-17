Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tacikistan uyruklu TIR şoförü ölü bulundu

Tacikistan uyruklu TIR şoförü ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu bir TIR şoförü, kullandığı aracında ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.