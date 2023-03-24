Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD üssüne saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke yakınlarındaki DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisi dün yerel saatle 13.30 sıralarında insansız hava aracı (İHA) ile vurulmuş, saldırıda 1 ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 5 ABD askeri ve 1 sözleşmeli personel yaralanmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD askeri üssüne yeni bir roket saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırının yerel saatle 08.05 sıralarında gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Saldırıda, ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadı. Tesislerde veya ekipmanlarda herhangi bir hasar oluşmadı. Roketlerden biri, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir eve isabet etti. Evde ciddi hasar oluşurken 2 kadın ve 2 çocuk hafif şekilde yaralandı" denildi.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, "Ayrım gözetmeyen bu roket saldırıları sadece bizi ve koalisyon güçlerini değil, halkı ve Suriye ile bölgenin güvenlik ve istikrarını da tehlikeye atıyor. Başkan Biden'ın belirttiği üzere halkımızı savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız. Her zaman kendi belirlediğimiz yer ve zamanda bunlara karşılık vereceğiz" dedi.

ABD'den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı grupların saldırısına misilleme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünkü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İran İHA'sı ile düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Austin, "Başkan Biden'ın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçlerine bu gece Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere karşı hassas hava saldırıları düzenleme yetkisi verdim. Hava saldırıları, bugünkü saldırının yanı sıra Devrim Muhafızları'na bağlı grupların Suriye'deki koalisyon güçlerine yönelik son saldırılarına yanıt olarak düzenlendi" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA