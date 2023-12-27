Starbucks bardağıyla haber sunduğu için kovulan spiker sessizliğini bozdu: İnsanım, bardağı orada unuttum

Haber bültenini sunarken masasındaki Starbucks bardağı tepki çeken TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verilmişti. Yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken işine son verilen spiker Meltem Günay sessizliğini bozdu. Yaşanan talihsizlikten ötürü gönlü kırılan insanlardan özür dilediğini belirten Günay, "Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu" dedi.

İŞİNE SON VERİLEN MELTEM GÜNAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TGRT Haber ekranlarına Starbucks bardağı ile çıktığı için işine son verilen Meltem Günay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşan Günay, "Bir de benden dinleyin!" diyerek üzgün olduğunu ifade etti.

"BÖYLE BİR HATA NASIL YAPTIM?"

İşte Günay'ın yaptığı o yazılı açıklama: "Anlık bir hatayla ekran önünde yaşadığım talihsiz olay nedeniyle gönlü kırılan insanlardan samimiyetle ÖZÜR DİLERİM. Çok üzgünüm… Yazılanları sabırla ve elimden geldiği kadar soğukkanlılığımı koruyarak okudum. Derin bir nefes aldım ve şimdi cevap veriyorum.

"YAYINLARIMI TAKİP EDENLER BİLİR, ZULMÜN HEP KARŞISINDA DURDUM"

Ben 27 yılını bu işi yaparak geçiren ve bir gün dahi devletimin, milletimin vicdanını yaralayacak tek bir söz sarf etmemiş bir insanım. Devletimin, milletimin hassasiyetleri hep önceliğim oldu. Yayınlarımı gerçekten takip edenler bilir; zulmün hep karşısında durdum. 27 yıllık meslek hayatımın son 14 yılını TGRT Haber'>haber çatısı altında geçirdim ve kurumuma ne ekran önünde ne de dışında olumsuz tek bir laf ettirmedim. Peki böyle bir hatayı nasıl yaptım?

"BARDAĞI ORADA UNUTTUM, HEPSİ BU"

Bu soru sizler kadar benim yakın çevremin de sorduğu bir soru. Haklısınız meslek hayatı boyunca yaralayıcı, incitici, yayın ilkelerine aykırı tek bir söz, tek bir hareket yapmamış bir insan bu hatayı nasıl yapar? Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu."

NE OLMUŞTU?

Haber bültenini sunarken masasındaki Starbucks bardağı tepki çeken TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verilmişti. Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu Starbucks bardağı tepkileri de beraberinde getirmişti. Olayın dikkatsizlik mi yoksa bilerek mi yapıldığı merak edilirken, TGRT Haber'den açıklama gelmişti.

KANALDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

"MELTEM GÜNAY VE YÖNETMENİN İŞİNE SON VERİLDİ"

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

"SUNUCU VE YÖNETMENİN EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."