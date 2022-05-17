Son dakika: Manisa'da jandarmadan eğlence mekanlarına şok baskın - Haberler

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanında bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yönelik şok baskınlar yapıldı. Sart, Çaltılı, Durasıllı, Karapınar ve Taytan mahallerinde bulanan 10 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 576 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde eğlence mekanlarına birçok suçtan işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda konsomatris olarak çalışan yabancı uyruklu G.D.(37), D.U.(35), M.A.(40) ve M.S.(27) gözaltına alındı. 4 kadının Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı işlemlerine başlandığı belirtildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahıslara toplamda 12 bin 920 Türk Lirası idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa