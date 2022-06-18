Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı çevre yolu üzeri Emet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (66) idaresindeki 43 HS 407 plakalı otomobil ile Celal K. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Celal K. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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