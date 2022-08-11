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Son dakika haberleri... Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı

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Bir son dakika haberine göre Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı Sokak içerisinde bulunan araçlar yarıya kadar suya gömüldü Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı.

Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı

Sokak içerisinde bulunan araçlar yarıya kadar suya gömüldü

İSTANBUL - Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Alibey Mahallesi'nde yağış sonrası bası sokaklar sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bölgede belediye ekipleri Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü. İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Tragger su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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