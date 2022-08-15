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Son dakika haberleri... Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Manisa PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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