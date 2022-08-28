Son dakika haberleri! İş dönüşü kaza yapan sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan ve iş dönüşü 45 AGY 272 plakalı aracıyla İlyaslar Mahallesindeki evine gitmekte olan Yusuf İzzettin Yiğit, Bakır-İlyaslar arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen araçtaki sürücü Yusuf İzzettin Yiğit (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf İzzettin Yiğit'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip İlyaslar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırkağaç Manisa Soma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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