Son dakika haberi | Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı ve Kocaali ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Kocaali Şerbetpınarı Mahallesinde B.T.'nin evinin yanında bulunan mısır tarlasında boyları yaklaşık 2 buçuk metre olan 18 kök kenevir bitkisi, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nın ev ve bahçesinde 500 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.