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Son dakika haberi: İntihar vakasından kardeş cinayeti çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: İntihar vakasından kardeş cinayeti çıktı

Son dakika haber: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde M.K. isimli şahsın ruhsatsız silah ile intihar olayını araştıran Jandarma ekipleri, olayın intihar değil, kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde M.K. isimli şahsın ruhsatsız silah ile intihar olayını araştıran Jandarma ekipleri, olayın intihar değil, kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Köyceğiz İlçesi Kavakarası Mahallesinde 21 Eylül 2022 günü saat 00.15 sıralarında M. K. isimli şahsın silahla intihar ettiği bilgisi alınmasının ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ile ilgili Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri ve JASAT timlerinin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde mağdur ruhsatsız silah ile intihar ettiği ileri sürülen M.K.'nın intihar etmediği, kardeşi T. K. tarafından aile içi uyuşmazlık neticesinde intihar süsü verilerek ruhsatsız tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli K.K yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Kardeş katili T.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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