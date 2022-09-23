Son dakika haberi... Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu

Bir son dakika haberine göre Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu Ankara merkezli 4 ilde sahte para ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 57 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda sahte para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu

ANKARA - Ankara merkezli 4 ilde sahte para ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 57 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda sahte para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Parada Sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edilen ve Ankara merkezli İstanbul, Yozgat, Çankırı, Hatay illerinde 57 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpeklerinde katılımı ile 70 ekip 200 personel katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde, 21 bin 500 TL sahte para, 10 gram kokain, 47,6 gram metamfetamin, 23,4 gram eroin, 20 gram esrar, 200 adet sahte ve kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkıdan çevirme tabancaya ait çok sayıda fişek, 12 adet Symra marka sentetik hap, 10 adet Lyrica marka sentetik hap, 10 adet Suboxon marka sentetik hap, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam pipo ele geçirildi.

Şüpheli şahısların sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları, uyuşturucu madde kullanan şahıslara madde satışından sonra para üstü olarak sahte para verdikleri ve Mernis adreslerinde oturmadıkları veya yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere şifreli isim

Şüpheli şahısların telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları; Eroin maddesine 'Erol Amca', Metamfetamin maddesine 'Metin Amca', sentetik hap olan Lyica'ya 'Leyla Abla', yine sentetik hap olan Smyra'ya 'Sem Amca' şeklinde tabirler kullandıkları, uyuşturucu kullanan şahısların torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satışı yapan şahıslara ödeyecekleri paraları da 'Borç' olarak tabir ettikleri öğrenildi.

Şahısların uyuşturucu parası bulabilmek için Hırsızlık başta olmak üzere birçok farklı suça karıştıkları tespit edilmiştir.