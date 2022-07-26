Son dakika haber: Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dron destekli uygulamada, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dron destekli uygulamada, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde dron destekli, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Dron destekli uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılırken uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, bulunduran ve kullanan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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