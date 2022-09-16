Son dakika haber: Trafik kazası sonrası yaşanan kavga kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklet, aniden fren yapan ticari taksiye çarptı. Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklet, aniden fren yapan ticari taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralanırken, arkadan gelen arkadaşları taksiciye saldırdı. Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolda aniden fren yapan bir ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak hafif yaralandı. Hemen arkadan gelen ve kazayı gören motosiklet sürücüsünün arkadaşları ise, taksi şoförüne saldırdı. Yaşanan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Trafik kazası sonrası yaşanan kavga kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.