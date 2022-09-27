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Son dakika haberleri... Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... - Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının Kefer Lusin bölgesinde mülteci kampını vurması sonucu 8 sivil yaralandı.

- Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı

İDLİB - Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının Kefer Lusin bölgesinde mülteci kampını vurması sonucu 8 sivil yaralandı.

Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yer alan mülteci kampını hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda birinin durumu ağır olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ifade edildi. Bir okulun yanında meydana gelen hava saldırısı büyük korkuya neden oldu. Saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, çocuklar ve ailelerinin korku içinde kaçtığı görüldü.

Yaralılar, olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - 3. Sayfa

Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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