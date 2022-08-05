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Son dakika haber | Konya'da polise ateş açan zehir tacirleri tutuklandı

Son dakika haber | Konya'da polise ateş açan zehir tacirleri tutuklandı

Son dakika haberleri: Konya'da polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurmak isterken araçtan ateş açıldı.

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Konya'da polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurmak isterken araçtan ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yaptığından şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis memurlarının araca yaklaştığı sırada şüpheliler tarafından ateş açıldı. Polislerin ateşe karşılık vermesiyle aracın lastikleri vuruldu. Patlak lastiklerle kaçmaya çalışan şüpheliler bir sokak ötede yakalandı. Yakalanan Mustafa Altan ve Ümüt Özcan polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında ve sağ ön koltuk altında market poşeti içerisinde 3 bin 592 adet uyuşturucu hap ile suç unsuru 2 bin 440 TL para bulundu. Arka koltukta ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapma, kasten öldürmeye teşebbüs ve görevli memura mukavemet suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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