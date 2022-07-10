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Bayram için Sivas'a gelmişti, kaldığı evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram için Sivas'a gelmişti, kaldığı evde ölü bulunduSİVAS Geçtiğimiz gün İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'a gelen 57 yaşındaki bir kişi ikamet ettiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Bayram için Sivas'a gelmişti, kaldığı evde ölü bulundu

SİVAS Geçtiğimiz gün İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'a gelen 57 yaşındaki bir kişi ikamet ettiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Kepenek Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Geçtiğimiz gün bayram tatili için İstanbul'dan Sivas'a gelen Rıfat Baykal geceyi yakın bir arkadaşına ait evde geçirdi. Bugün arkadaşları Baykal'a telefonla ulaşamayınca ikamet ettiği eve gittiler. Zile bastıklarında kapı açılmayınca polisten yardım istediler. Eve giren polis Baykal'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Eve gelen sağlık personeli, Baykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Baykal'ın cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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