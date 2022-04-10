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Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

Son dakika habere göre Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Özge Yıldızel, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalardan sonra, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada dualar okunup şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Polis Haftası kutlamalarına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hanifi Aydın, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

Son dakika haber... Alaşehir'de Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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