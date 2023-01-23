Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title